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    Молдова намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Молдова намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ, в котором также представлен и Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, министерство экономики и инфраструктуры Молдовы заявило, что "Соглашение о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики" потеряло силу для страны.

    В министерстве отметили, что в контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдовы.

    Напомним, что данное соглашение было подписано 14 февраля 1992 года.

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