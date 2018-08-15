Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Молдова намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ, в котором также представлен и Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, министерство экономики и инфраструктуры Молдовы заявило, что "Соглашение о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики" потеряло силу для страны.

В министерстве отметили, что в контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдовы.

Напомним, что данное соглашение было подписано 14 февраля 1992 года.