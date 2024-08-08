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Молдова инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдова инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа Министерство энергетики Молдовы инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке природного газа.
Энергетика
8 августа 2024 г. 15:24
Молдова инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Министерство энергетики Молдовы инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт ведомства.

Процедура инициируется по предложению румынского оператора газотранспортной системы Vestmoldtransgaz (управляет газопроводом между Румынией и Молдовой Яссы-Унгены-Кишинев) "в связи с полученной от украинского оператора ГТС информацией о ситуации на газоизмерительной станции "Суджа" в России.

Сегодня министр энергетики Виктор Парликов созвал компании газовой отрасли и заслушал отчеты соответствующих учреждений об оперативной ситуации в энергетическом секторе, включая потенциальные риски и порядок управления ими. "На основании предоставленных компаниями данных установлено, что условия для режима повышенной готовности на рынке природного газа соблюдены", - отмечается в сообщении.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы рассмотрит предложения министерства.

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Версия на английском языке Moldova takes proactive stance amid looming gas supply concerns

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