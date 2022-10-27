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Молдова и Болгария подписали контракт на прокачку газа

Молдова и Болгария подписали контракт на прокачку газа Молдавский Energocom и болгарский Bulgartransgaz подписали контракт на транспортировку газа через газотранспортные сети болгарской компании.
Энергетика
27 октября 2022 г. 19:54
Молдова и Болгария подписали контракт на прокачку газа

Молдавский Energocom и болгарский Bulgartransgaz подписали контракт на транспортировку газа через газотранспортные сети болгарской компании.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Процедура подписания прошла в рамках визита в Молдову президента Болгарии Румена Радева. "Для нас это означает условия транзита для газа, который мы сможем получить в другом месте. И в периоде, в котором нам удобно. Это означает, что мы создаем технические условия для покупки из других источников", - сказала президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции.

Президент Болгарии отметил, что между Болгарией и Румынией ежегодно транспортируется 3 млрд кубометров газа. "Физическая способность (пропускная способность болгарской газотранспортной системы - ИФ) более чем достаточна для транзита газа из Болгарии в Молдову. Это означает, что этот контракт позволяет иметь доступ к сжиженному газу в терминалах Греции и Турции", - сказал Радев, добавив, что Молдова сможет покупать газ, а Болгария транспортировать его.

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Версия на азербайджанском языке Moldova və Bolqarıstan qaz nəqli ilə bağlı müqavilə imzalayıblar

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