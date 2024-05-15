MOL запустила крупнейший в Венгрии полиоловый комплекс стоимостью 1,3 млрд евро

Венгерская компания MOL ввела в эксплуатацию крупнейший в стране комплекс по производству полиолов.

Венгерская компания MOL ввела в эксплуатацию крупнейший в стране комплекс по производству полиолов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Открытие комплекса состоялось на севере Венгрии, в Тисауйвароше, 14 мая при участии премьер-министра страны Виктора Орбана. Проект стоимостью 1,3 млрд евро является крупнейшей органической инвестицией MOL на сегодняшний день, для которой компания также получила поддержку со стороны венгерского государства в размере 131,5 млн евро", - говорится в информации.

Лицензионное соглашение MOL, Thyssenkrupp и Evonik IP подписали летом 2017 года, а фундамент комплекса был заложен в сентябре 2019 года. Мощность завода составляет около 200 тыс. тонн полиола в год.

Полиол является одним из наиболее востребованных видов пластмассового сырья, используемого в широком спектре отраслей промышленности: от автомобилестроения до производства одежды и изоляционных материалов.

MOL рассчитывает стать первой компанией в Центральной и Восточной Европе, которая охватит все звенья цепочки - от добычи сырой нефти до производства полиолов. По расчетам компании, завод обеспечит компании около 150 млн евро доходов ежегодно и обеспечит долгосрочную занятость почти 300 человек.