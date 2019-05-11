"Укртранснафта" восстановила транзит нефти в ЕС

"Укртранснафта" восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба", сообщила пресс-служба украинской компании в фейсбуке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, перекачку возобновили сегодня в 14:35. Как отмечается в сообщении, это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти и подтвердили готовность ее принимать."Укртранснафта" остановила транспортировку нефти вечером 25 апреля, вскоре после того как это сделала Польша. А до этого транзит приостановила Беларусь, заявившая, что по "Дружбе" поступает некачественное сырье.По данным Минска, в нефти, идущей из России, содержание хлоридов в десятки раз превышало предельные значения. Позже глава "Транснефти" Николай Токарев рассказал, что загрязненное сырье попало в нефтепровод от частного предприятия в Самарской области, причем слили его умышленно. Следственный комитет возбудил уголовное дело, арестованы четыре человека.Со 2 мая на белорусскую границу поступила качественная нефть, 4 мая ее получили на производственно-диспетчерской станции "Мозырь", а 10 мая начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга.