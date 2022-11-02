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Модернизацию ТЭС "Азербайджан" планируется провести за два года

Модернизацию ТЭС "Азербайджан" планируется провести за два года Работы по модернизации тепловой электростанции "Азербайджан" открытого акционерного общества "Азерэнержи" планируется провести в течение ближайших двух лет
Энергетика
2 ноября 2022 г. 13:26
Модернизацию ТЭС Азербайджан планируется провести за два года

Работы по модернизации тепловой электростанции "Азербайджан" открытого акционерного общества "Азерэнержи" планируется провести в течение ближайших двух лет.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сказал на панельной дискуссии на конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане", проводимой в рамках инициативы ООН "Диалоги о Целях устойчивого развития".

По его словам, работы по модернизации повлияют на существенное сокращение парниковых газов:

"В области производства энергии предпринимаются серьезные шаги. Примером тому является замена неэффективных станций на более эффективные. В Мингячевире расположена крупнейшая в Азербайджане гидроэлектростанция, 95% энергии на которой производится за счет природного газа. Мингячевирская ГЭС - это электростанция мощностью 2 400 мегаватт, одна из самых неэффективных станций, оставшихся со времен СССР".

Напомним, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О реализации дополнительных мер по улучшению обеспечения электроэнергией в Азербайджанской Республике", предусмотрена модернизация теплоэлектростанции "Азербайджан" в связи с увеличением мощности ее 7-го и 8-го энергоблоков мощностью 600 МВт еще на 1280 МВт с применением дополнительных современных технологий к действующему оборудованию.

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Версия на английском языке Modernization of Azerbaijan Power Station to be completed in two years
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan” İES-in modernləşdirilməsi iki il ərzində yekunlaşacaq

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