Модернизация IGB для увеличения пропускной способности начнется в следующем году

ICGB, независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, планирует в следующем году провести модернизацию в целях расширения пропускной способности трубопровода с текущих 3 мл

ICGB, независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, планирует в следующем году провести модернизацию в целях расширения пропускной способности трубопровода с текущих 3 млрд кубометров до 5 млрд кубометров в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IMGB, интерконнектор жизненно важен для обеспечения поставок трубопроводного и сжиженного природного газа в Южную Европу, включая Украину и Молдову, в качестве альтернативы российским трубопроводным поставкам (по подводному "Турецкому потоку") через Черное море в Турцию.

Отмечено, что официальный Брюссель возлагает на Азербайджан большие надежды в вопросе увеличения поставок для восполнения потерянных объемов российского газа.

После того, как ICGB предложила участникам рынка "необязывающие сделки", возник "значительный рыночный интерес" к наращиванию мощностей.

Ожидается, что этап предоставления обязывающих предложений начнется в июле, когда трейдеры и грузоотправители возьмут на себя обязательство забронировать дополнительные мощности, заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева (Болгария) и Джордж Сатлас (Греция).