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Модернизация IGB для увеличения пропускной способности начнется в следующем году

Модернизация IGB для увеличения пропускной способности начнется в следующем году ICGB, независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, планирует в следующем году провести модернизацию в целях расширения пропускной способности трубопровода с текущих 3 мл
Энергетика
24 ноября 2023 г. 13:19
Модернизация IGB для увеличения пропускной способности начнется в следующем году

ICGB, независимый оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, планирует в следующем году провести модернизацию в целях расширения пропускной способности трубопровода с текущих 3 млрд кубометров до 5 млрд кубометров в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IMGB, интерконнектор жизненно важен для обеспечения поставок трубопроводного и сжиженного природного газа в Южную Европу, включая Украину и Молдову, в качестве альтернативы российским трубопроводным поставкам (по подводному "Турецкому потоку") через Черное море в Турцию.

Отмечено, что официальный Брюссель возлагает на Азербайджан большие надежды в вопросе увеличения поставок для восполнения потерянных объемов российского газа.

После того, как ICGB предложила участникам рынка "необязывающие сделки", возник "значительный рыночный интерес" к наращиванию мощностей.

Ожидается, что этап предоставления обязывающих предложений начнется в июле, когда трейдеры и грузоотправители возьмут на себя обязательство забронировать дополнительные мощности, заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева (Болгария) и Джордж Сатлас (Греция).

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Версия на английском языке IGB gas pipeline planning upgrades next year to boost throughput capacity
Версия на азербайджанском языке IGB-nin ötürücülük gücünün artırmaq üçün gələn il modernizasiyasına başlanacaq

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