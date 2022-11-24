Многие страны ЕС предлагают установить потолок цен на нефть из РФ в $65-70

Большинство стран Евросоюза (ЕС) согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

Большинство стран Евросоюза (ЕС) согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС.

Так, Еврокомиссия предложила установить цену на уровне 65 долларов за баррель, однако Польша и прибалтийские страны посчитали его слишком высокой. Например, Польша выступает за потолок на уровне 30 долларов, а также хочет увязать вопрос нефти с новым пакетом санкций в отношении России. А Греция и Мальта, где развиты морские перевозки предлагают установить такие цены, чтобы они не были ниже 70 долларов.

Как пишет издание, послы стран объединения "с утра до поздней ночи" обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не смогли его согласовать.