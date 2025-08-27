Mitsubishi выходит из проектов ветроэнергетики в Японии

О нас

Энергетика
27 августа 2025 г. 06:06
Японская корпорация Mitsubishi и ее партнер Chubu Electirc прекращают участие в проектах по созданию прибрежных ветряных электростанций в стране из-за роста затрат и нерентабельности.

Как передает Report, об этом сообщила деловая газета Nikkei со ссылкой на источники.

По ее оценке, ситуация подчеркивает проблемы совершенствования политики в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Mitsubishi и Chubu Electric в 2021 году выиграли тендер на реализацию трех проектов в области ветроэнергетики в прибрежных районах префектур Тиба и Акита. На эти проекты распространялась правительственная программа стимулирования использования ВИЭ, согласно которой поставщики продают электроэнергию сетевым компаниями по фиксированным на 20 лет тарифам.

В ходе тендера Mitsubishi предложила самую низкую цену - 11-16 иен ($0,075-$0,11) за киловатт-час. На тот момент эта цена позволяла получать прибыль, однако, по данным энергетической компании JERA, затраты на покупку ветряных турбин выросли с 2020 по 2024 год на 50-80%. В результате проекты стали нерентабельными. Правительство предложило субсидировать цены на электроэнергию, однако против этого выступили конкуренты Mitsubishi по тендеру.

Ранее из проектов вышла инжиниринговая компания Kajima, которая должна была проводить строительные работы в море.

