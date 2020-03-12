Мишустин: не Россия была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

Россия предлагала продлить соглашение ОПЕК+ на год, отказ от сделки инициировали другие страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения [сделка ОПЕК+], напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — заявил М.Мишустин.

Он сделал акцент на том, что позиция России при этом была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли, однако страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение, а Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что в свою очередь привело к падению рынков.

Премьер-министр напомнил, что в последние несколько дней финансовые и нефтяные рынки находятся под влиянием негативных событий, таких как эпидемия коронавируса и решение стран ОПЕК выйти из соглашения о сокращении добычи.