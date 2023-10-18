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Мирзиёев в Пекине встретился с главой крупнейшей энергокомпании КНР State Grid

Мирзиёев в Пекине встретился с главой крупнейшей энергокомпании КНР State Grid Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя компании State Grid Синь Баоаня.
Энергетика
18 октября 2023 г. 15:33
Мирзиёев в Пекине встретился с главой крупнейшей энергокомпании КНР State Grid

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя компании State Grid Синь Баоаня.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.

"Были обсуждены вопросы реализации перспективных проектов с участием указанной китайской компании, в том числе по строительству высоковольтных линий электропередачи и модернизации инфраструктурных объектов, с внедрением передовых инжиниринговых решений и высоких технологий", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов.

Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500. Она имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Ее активы достигают 800 млрд долларов.

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