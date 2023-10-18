Мирзиёев в Пекине встретился с главой крупнейшей энергокомпании КНР State Grid

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя компании State Grid Синь Баоаня.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.
"Были обсуждены вопросы реализации перспективных проектов с участием указанной китайской компании, в том числе по строительству высоковольтных линий электропередачи и модернизации инфраструктурных объектов, с внедрением передовых инжиниринговых решений и высоких технологий", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.
По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов.
Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500. Она имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Ее активы достигают 800 млрд долларов.