Мирзиёев в Пекине встретился с главой крупнейшей энергокомпании КНР State Grid

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя компании State Grid Синь Баоаня.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя компании State Grid Синь Баоаня.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.

"Были обсуждены вопросы реализации перспективных проектов с участием указанной китайской компании, в том числе по строительству высоковольтных линий электропередачи и модернизации инфраструктурных объектов, с внедрением передовых инжиниринговых решений и высоких технологий", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов.

Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500. Она имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Ее активы достигают 800 млрд долларов.