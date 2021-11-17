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Миру предсказали долгую зависимость от нефти и газа

Миру предсказали долгую зависимость от нефти и газа Гендиректор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни прогнозирует, что такие ископаемые источники сырья, как нефть и газ, останутся на долгие годы и десятилетия частью мировой энергосистемы.
Энергетика
17 ноября 2021 г. 15:12
Миру предсказали долгую зависимость от нефти и газа

Гендиректор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни прогнозирует, что такие ископаемые источники сырья, как нефть и газ, останутся на долгие годы и десятилетия частью мировой энергосистемы.

Как передает Report, об этом пишет CNBC.

В частности, топ-менеджер призвал мировое сообщество сосредоточиться на действиях по снижению вредных выбросов, а не на идеологических позициях. Он также считает необходимым не допустить подорожания топлива для потребителей.

"Возможно, не популярно говорить о том, что нефть и газ останутся в энергосистеме на десятилетия вперед, но это реальность", — заявил Луни в интервью на форуме энергетической отрасли ADIPEC в Абу-Даби.

Он напомнил, что Международное энергетическое агентство в докладе "О достижении нулевых выбросов" прогнозирует к 2050 году, что глобальная зависимость планеты от нефти полностью исчезнет. Поставки этого сырья будут составлять около 20 миллионов баррелей в сутки.

Глава BP при этом прогнозирует, что в будущем углеводороды продолжат играть определенную роль, несмотря на активные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии. Лучшее, что возможно сделать, это сбалансировать добычу и переработку ископаемого топлива с целью снижения выбросов в атмосферу.

Он особо подчеркнул, что нельзя допускать резкого сокращения поставок нефти и газа. Это приведет к взрывному росту цен для потребителей и настроит граждан против энергетического перехода.

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Версия на английском языке BP: Oil & gas will be in global energy system for decades

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