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Миру предрекли глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Миру предрекли глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой.
Энергетика
5 октября 2021 г. 13:25
Миру предрекли глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой.

Как передает Report, об этом написал журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

Он отметил, что пандемия коронавируса была большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом в некоторых странах есть и другие проблемы.

Так, например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, и в супермаркетах полки пустуют из-за нехватки водителей.

"Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", — предупредил журналист.

По его словам, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на разные рынки, и, в том случае, если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Уинфри предрекает, что это станет причиной "драки" за ресурсы. Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, послужило причиной того, что крупнейшая на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции.

При этом во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

В заключение журналист подчеркнул, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.

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Версия на английском языке World may face global crisis due to energy prices

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