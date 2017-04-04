Мировые запасы нефти стремительно тают

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Объем запасов нефти, находящейся в состоянии запасов или отгруженных на морские суда (в морском транзите), по состоянию на 3 апреля сократился до 812 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом сообщают аналитики нефтяного рынка из Vortexa.

По данным компании, на 1 января мировые запасы нефти составили 978 млн баррелей. Таким образом, в первом квартале сокращение составляет 17% или 166 млн баррелей, что довольно ощутимая цифра. Эксперты считают, что запасы нефти сокращаются намного быстрее ожидаемого.

Отметим, что в сегодняшнем отчете французский банк BNP Paribas спрогнозировал рост цен на нефть до 65 долларов за баррель в 3-м квартале 2017 года. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 53,60 долларов/баррель.