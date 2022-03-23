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Мировые рынки могут столкнуться с дефицитом дизеля из-за конфликта в Украине

Мировые рынки могут столкнуться с дефицитом дизеля из-за конфликта в Украине Мировые рынки могут столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за идущей на Украине военной спецоперации России, причем в Европе это может привести к нормированию горючего.
Энергетика
23 марта 2022 г. 06:59
Мировые рынки могут столкнуться с дефицитом дизеля из-за конфликта в Украине

Мировые рынки могут столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за идущей на Украине военной спецоперации России, причем в Европе это может привести к нормированию горючего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступили на проведенном Financial Times (FT) форуме в Швейцарии руководители компаний, специализирующихся на торговле сырьевыми товарами и нефтью.

По их оценкам, из-за введенных против РФ санкций поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки. Помимо прочего это серьезно скажется на доступности дизельного топлива в Европе, около 15% потребления которого обеспечивалось за счет российской нефти.

"Все сейчас беспокоятся по поводу поставок дизеля. Половина импортируемого Европой дизеля приходится на Россию, а вторая половина - на Ближний восток. Системная нехватка дизеля уже наблюдается", - заявил глава нефтяного трейдера Vitol Рассел Харди. По его мнению, переход с бензина на дизельное топливо в Европе усугубит дефицит, и введение нормирования в Европе является возможным сценарием даже в том случае, если НПЗ удастся изменить соотношение между производимым дизелем и бензином.

Как считает сооснователь нефтетрейдинговой компании Gunvor Турбьёрн Торнквист, что речь идет не просто о европейской, а о "глобальной проблеме". Он также указал, что трейдеры на европейском рынке газа сталкиваются с сильными трудностями из-за повышения цен на газ и электроэнергию, и вынуждены обращаться к правительствам своих стран за кредитами, так как уже не имеют достаточно наличных для закрытия спотовых сделок.

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