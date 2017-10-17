Мировые нефтяные гиганты столкнулись с серьезными проблемами

Баку. 17 октября. REPORT/ Крупнейшие нефтяные компании мира испытывают серьезные проблемы, поскольку их балансы снижаются на фоне более высоких расходов, падения прибыли и резкого роста задолженности.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, за последние 3 года EROI (Energy Returned On Investested) - показатель энергетической рентабельности резко сократился.

Например, Chevron получила значительную прибыль в 1997 году, когда цена на нефть составляла 19 долларов за баррель. Однако компания понесла убытки в 2016 году, когда цена была вдвое выше – 44 доллара. В таблице ниже отражена чистая прибыль 7 нефтяных гигантов за 2004 и 2016 годы.

Чтобы спасти мир от полного краха во время финансового кризиса 2008 году, ФРС и центробанк и приступили к самой массовой схеме печатания денег в истории. Одним из побочных эффектов этого и покупки активов центробанками было то, что это повысило цену нефти до рекордных 100 долларов за баррель за три года. Крупные нефтяные компании сообщили о хорошей прибыли из-за высокой цены на нефть, однако многие из них потратили немалый объем капитала на добычу нефти.

Например, семь крупнейших мировых нефтяных компаний получили в общей сложности 213 млрд долларов наличными от операций в 2013 году. Однако они также выделили 230 млрд долларов на капитальные затраты. Таким образом, чистый свободный денежный поток этих крупных нефтяных компаний был отрицательным - 17 млрд долларов, и это не учитывая 44 млрд долларов, которые они выплатили в виде дивидендов своим акционерам в 2013 году. В таблице ниже отражены задолженности этих семи компаний:

Эта ситуация может привести к банкротству мировой нефтяной промышленности. Этот процесс займет некоторое время. Снижение объемов мировой добычи нефти снизит ценность большинства резервов, облигаций и недвижимости.