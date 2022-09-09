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Мировые лидеры обсудили пути снабжения Европы энергоресурсами

Мировые лидеры обсудили пути снабжения Европы энергоресурсами Президент США Джо Байден обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, пути снабжения Европы энергоресурсами.
Энергетика
9 сентября 2022 г. 04:16
Мировые лидеры обсудили пути снабжения Европы энергоресурсами

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, пути снабжения Европы энергоресурсами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам беседы, которая прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры также обсудили использование Россией энергоресурсов в качестве оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов в Европу.

Участие в разговоре, помимо Байдена, приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, Японии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители Франции и ЕС.

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