Мировые лидеры обсудили пути снабжения Европы энергоресурсами

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, пути снабжения Европы энергоресурсами.

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, пути снабжения Европы энергоресурсами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам беседы, которая прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры также обсудили использование Россией энергоресурсов в качестве оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов в Европу.

Участие в разговоре, помимо Байдена, приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, Японии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители Франции и ЕС.