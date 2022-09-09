Мировые лидеры обсудили пути снабжения Европы энергоресурсами

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами других западных государств поддержку Украины, пути снабжения Европы энергоресурсами.
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Лидеры также обсудили использование Россией энергоресурсов в качестве оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов в Европу.
Участие в разговоре, помимо Байдена, приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, Японии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители Франции и ЕС.