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Мировые энергокомпании проведут рекордный за 14 лет buy back

Мировые энергокомпании проведут рекордный за 14 лет buy back Ряд крупнейших мировых энергетических компаний в 2022 году планируют обратный выкуп акций на рекордную с 2008 года сумму — в совокупности 38-41 млрд долларов США.
Энергетика
21 февраля 2022 г. 11:24
Мировые энергокомпании проведут рекордный за 14 лет buy back

Ряд крупнейших мировых энергетических компаний в 2022 году планируют обратный выкуп акций на рекордную с 2008 года сумму — в совокупности 38-41 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков.

"По данным Bernstein Research, семь крупнейших компаний, в числе которых BP, Shell, ExxonMobil и Chevron, в этом году собираются вернуть акционерам 38 миллиардов долларов в рамках программ buy back", — пишет издание.

При этом, согласно оценке RBC Capital Markets, компании могут выкупить свои акции на сумму 41 млрд долларов.

Таким образом, сумма обратного выкупа акций в этом году может стать максимальной с 2008 года — тогда buy back энергетических компаний достиг рекордных 46 млрд долларов. Это также вдвое превысит объем 2014 года, когда нефть стоила 100 долларов за баррель.

В частности, аналитики RBC и Bernstein ожидают, что Shell в 2022 году проведет buy back на 12 млрд долларов, причем бумаги на 8,5 млрд будут выкуплены в первой половине года. Chevron выкупит свои акции на 3-5 млрд долларов против 1,4 млрд в прошлом году. BP планирует провести buy back на 4 млрд долларов.

Решения компаний связаны со скачком цен на энергоносители в прошлом году. Стоимость нефти держится на уровне 90 долларов за баррель и выше впервые с 2014 года, цены на газ превышают 800 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне прибыль энергетических компаний за прошлый год заметно выросла.

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Версия на английском языке Global energy companies to buy back shares at near-record levels for 14 years

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