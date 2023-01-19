Мировые цены на нефть заметно снизились после выхода слабой статистики в США

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились в пределах 1,5% после выхода статистики в США и данных API о росте запасов сырья в стране.

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились в пределах 1,5% после выхода статистики в США и данных API о росте запасов сырья в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,32% - до 83,86 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,55%, до 78,56 доллара.

В среду вечером были опубликованы статданные по США, которые продемонстрировали уязвимости в американской экономике. Так, объем промышленного производства в стране в декабре уменьшился на 0,7% к ноябрю. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,1%.

Кроме того, объем розничных продаж в США в декабре снизился на 1,1% по отношению к ноябрю. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,8%.

"Ралли нефти не смогло продлиться долго после того, как энерготрейдеры увидели слабость в значительной части экономики США", - сказал агентству Bllomberg старший рыночный аналитик OANDA Эд Мойя. "Опасения по поводу спроса на сырую нефть растут, поскольку потребительский спрос намного слабее, чем ожидалось, а промышленный сектор падает", - добавил эксперт.

Также инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов сырья в США за неделю сразу на 7,6 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 1,75 млн баррелей.