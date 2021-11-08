О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
8 ноября 2021 г. 09:36
Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,11% — до 83,66 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,23% — до 82,27 доллара США за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке World oil prices rise
Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft bahalaşıb

Экслюзивные новости

Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi