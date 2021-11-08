Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,11% — до 83,66 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,23% — до 82,27 доллара США за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.