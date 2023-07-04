О нас

Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи

Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи Мировые цены на нефть во вторник утром выросли после новостей понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией.
Энергетика
4 июля 2023 г. 09:09
Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли после новостей понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 75,05 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 70,18 доллара.

Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти. В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, начатого в июле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global oil prices rise after news of production decline

Самое читаемое

В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
28 июня 2023 г. 10:56
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
30 июня 2023 г. 11:13
Во втором туре конкурса талантов Бакинская осень соревнуются 45 вокалистов
ФотоВо втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов
30 июня 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi