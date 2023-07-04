Мировые цены на нефть выросли после новостей о снижении добычи

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли после новостей понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли после новостей понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 75,05 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 70,18 доллара.

Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти. В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, начатого в июле.