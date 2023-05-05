Мировые цены на нефть выросли почти на 1%

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром.

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,95%, до 73,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,89%, до 69,17 долларов.

Позитивным настроениям может также способствовать макростатистика из США. Так, еще в среду Минэнергетики США опубликовало официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране. За неделю по 28 апреля показатель сократился на 1,28 млрд баррелей при ожидании инвесторов в сокращение лишь на 1,1 млрд. Это также третья подряд неделя крупного снижения этих запасов.