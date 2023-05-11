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Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных о буровой активности в США

Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных о буровой активности в США Мировые цены на нефть выросли в четверг утром после снижения днем ранее более чем на 1%, в то время как ожидается выход данных о числе действующих буровых установок в США.
Энергетика
11 мая 2023 г. 09:31
Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных о буровой активности в США

Мировые цены на нефть выросли в четверг утром после снижения днем ранее более чем на 1%, в то время как ожидается выход данных о числе действующих буровых установок в США.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,88%, до 77,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 73,19 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 1,12%, WTI - на 1,56%, падение котировок последовало также после американской статистики. Так, опубликованный в среду показатель коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) неожиданно показал рост на 3 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения запасов на 0,9 млн. Это первый рост показателя за четыре недели.

Теперь в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре - до 588 агрегатов.

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