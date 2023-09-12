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Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК Мировые цены на нефть во вторник утром повысились, в то время как рынки ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК о нефтяном рынке,.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 09:16
Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник утром повысились, в то время как рынки ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК о нефтяном рынке,.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36%, до 90,97 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 87,67 доллара.

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором организация даст оценку нефтяному рынку и обновит свои прогнозы. В документе могут содержаться важные для рынка сигналы по предложению и спросу, что может отразиться на нефтяных котировках.

Поддерживает рост стоимости нефти также увеличение фондовых рынков США, которые в понедельник закрылись в плюсе. Склонность трейдеров к риску традиционно служит поддерживающим фактором для стоимости нефти.

В среду выйдет еженедельная статистика США о коммерческих запасах в стране. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 сентября опустился на 2 млн баррелей после снижения на 6,3 млн баррелей неделей ранее.

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Версия на азербайджанском языке Neft OPEC-in hesabatının gözləntiləri fonunda bahalaşıb
Версия на английском языке Global oil prices up on expectations around OPEC report

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