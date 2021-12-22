Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях роста спроса

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на ожиданиях роста спроса на нее перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на ожиданиях роста спроса на нее перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

Как передает Report, по состоянию на 9:00 по бакинскому времени цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23%, до 74,15 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 71,41 доллара.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря опустились на 3,7 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг нового коронавируса. Рост заболеваемости ковидом представляет риск ужесточения карантинов в разных странах, а это может отразиться на восстановлении мировой экономики и повлиять на спрос на сырье. Так, ужесточение ограничений продолжается в Европе: во вторник в Германии объявили список карантинных мер, причем жесткие ограничения для непривитых были сохранены.

Вместе с этим трейдеры более склонны к риску после недавних распродаж на рынках, что связано с позитивными ожиданиями деловой активности, а значит и спроса на нефть, перед рождественскими праздниками.