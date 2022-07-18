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Мировые цены на нефть выросли на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть выросли на ослаблении доллара Мировые цены на нефть в понедельник выросли на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок.
Энергетика
18 июля 2022 г. 09:11
Мировые цены на нефть выросли на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в понедельник выросли на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,66%, до 101,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 95 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 107,89 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся перспектив поставок нефти. Накануне власти США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели.

В то же время новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих. Бенгдара в пятницу вечером объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Сообщения о перспективах возможного поступления на рынок дополнительной нефти поступают на фоне по-прежнему дефицитного рынка.

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