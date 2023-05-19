О нас

Мировые цены на нефть выросли на новостях из США

Мировые цены на нефть выросли на новостях из США Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром и впервые за пять недель могут завершить неделю ростом более чем на 3%.
Энергетика
19 мая 2023 г. 09:41
Мировые цены на нефть выросли на новостях из США

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром и впервые за пять недель могут завершить неделю ростом более чем на 3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,75%, до 76,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,70%, до 72,36 доллара. Таким образом, с начала недели этот рост на текущий момент составляет 3,03% и 3,27% соответственно.

В пятницу цены также выросли после того, как за неделю по 13 мая число первичных заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 22 тыс., до 242 тыс. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 10 тыс. Эти данные демонстрируют охлаждение рынка труда и могут упрочить вероятность паузы в цикле ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-la bağlı xəbərlər nefti bahalaşdırıb
Версия на английском языке Global oil prices rise

Самое важное

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi