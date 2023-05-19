Мировые цены на нефть выросли на новостях из США

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром и впервые за пять недель могут завершить неделю ростом более чем на 3%.

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром и впервые за пять недель могут завершить неделю ростом более чем на 3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,75%, до 76,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,70%, до 72,36 доллара. Таким образом, с начала недели этот рост на текущий момент составляет 3,03% и 3,27% соответственно.

В пятницу цены также выросли после того, как за неделю по 13 мая число первичных заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 22 тыс., до 242 тыс. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 10 тыс. Эти данные демонстрируют охлаждение рынка труда и могут упрочить вероятность паузы в цикле ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США.