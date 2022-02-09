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Мировые цены на нефть выросли на фоне снижения запасов сырья в США

Мировые цены на нефть выросли на фоне снижения запасов сырья в США Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 09:05
Мировые цены на нефть выросли на фоне снижения запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,44% — до 91,18 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 89,74 доллара.

Согласно данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 февраля опустились на 2,025 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 0,675 млн баррелей. Позже в среду будет опубликована официальная статистика Минэнерго США.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Мы по-прежнему сомневаемся, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, поскольку между сторонами нет прямых переговоров, а ключевые области разногласий остаются", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Goldman Sachs.

Кроме того, в четверг и пятницу трейдеры ожидают публикацию ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА.

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