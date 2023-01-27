Мировые цены на нефть выросли на факторах спроса и предложения

Стоимость нефти в пятницу утром немного поднялась на ряде факторов.

Стоимость нефти в пятницу утром немного поднялась на ряде факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 87,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 81,36 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Со стороны спроса главным драйвером остается Китай, где после ослабления карантина укрепились надежды на восстановление экономики. Среди важных факторов для предложения - меры ОПЕК+ и нефтяные санкций в отношении России.

Позднее в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 декабря их число сократилось на 10 - до 613 агрегатов.