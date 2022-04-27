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Мировые цены на нефть выросли на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть выросли на данных о сокращении запасов в США Мировые цены на нефть в среду днем выросли на данных о сокращении запасов в США.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 14:40
Мировые цены на нефть выросли на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду днем выросли на данных о сокращении запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,7%, до 105,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — также на 0,7%, до 102,42 доллара.

Росту стоимость нефти в среду днем способствуют данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 апреля снизились на 4,8 млн баррелей, хотя прогнозировалось лишь на 2,2 млн.

09.50

Мировые цены на нефть в среду утром повысились, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34%, до 104,97 долларов США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 101,85 долларов.

Прогнозы по сокращению поставок вызваны новостями о прекращении экспорта газа из России в отдельные страны Европы: Болгарию и Польшу из-за отказа платить рублями.

По мнению аналитиков, цены на нефть "получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС".

"И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту", — считают они.

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb
Версия на английском языке Global oil prices rise amid expected supply cuts

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