Мировые цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 75,41 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 72,94 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря сократились сильнее ожиданий — на 4,7 млн баррелей. Аналитики ожидали уменьшение показателя только на 2,8 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,6 млн баррелей в день. Запасы бензина при этом выросли заметно сильнее прогноза — на 5,5 млн баррелей вместо 0,5 млн.

Несколько сдерживает рост котировок ситуация с коронавирусом. Темпы заражения в ряде стран остаются высокими на фоне распространения штамма "омикрон" в мире. В среду власти многомиллионного китайского города Сиань объявили карантин. Некоторое ужесточение ограничений происходит и в ряде стран Европы. Все это может ударить по нефтяному спросу, опасаются трейдеры.