О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США Мировые цены на нефть в четверг утром выросли — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США.
Энергетика
23 декабря 2021 г. 09:19
Мировые цены на нефть выросли на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 75,41 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 72,94 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря сократились сильнее ожиданий — на 4,7 млн баррелей. Аналитики ожидали уменьшение показателя только на 2,8 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,6 млн баррелей в день. Запасы бензина при этом выросли заметно сильнее прогноза — на 5,5 млн баррелей вместо 0,5 млн.

Несколько сдерживает рост котировок ситуация с коронавирусом. Темпы заражения в ряде стран остаются высокими на фоне распространения штамма "омикрон" в мире. В среду власти многомиллионного китайского города Сиань объявили карантин. Некоторое ужесточение ограничений происходит и в ряде стран Европы. Все это может ударить по нефтяному спросу, опасаются трейдеры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global oil prices rise amid decline in US inventories

Другие новости из категории

Цена газа в Европе за день снизилась на 8,5%
Цена газа в Европе за день снизилась на 8,5%
23 декабря 2021 г. 04:11
Названы планы восстановления энергосистемы Карабаха
Названы планы восстановления энергосистемы Карабаха
22 декабря 2021 г. 18:10
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
22 декабря 2021 г. 17:54
Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт
Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт
22 декабря 2021 г. 17:30
Ровнаг Абдуллаев: Мы продолжим вносить вклад в азербайджано-турецкое энергетическое братство
Ровнаг Абдуллаев: Мы продолжим вносить вклад в азербайджано-турецкое энергетическое братство
22 декабря 2021 г. 17:16
Баба Рзаев: Турецкая дочка Азерэнержи экспортирует электроэнергию в несколько стран
Баба Рзаев: Турецкая "дочка" "Азерэнержи" экспортирует электроэнергию в несколько стран
22 декабря 2021 г. 16:45
Азербайджан до 2025 года экспортирует в Турцию более 10 млрд кубометров природного газа
Азербайджан до 2025 года экспортирует в Турцию более 10 млрд кубометров природного газа
22 декабря 2021 г. 16:13
Азербайджан и Турция подписали шесть документов
ФотоАзербайджан и Турция подписали шесть документов
22 декабря 2021 г. 15:46
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции
22 декабря 2021 г. 15:43
Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации зеленой энергии в Карабахе
Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации "зеленой энергии" в Карабахе
22 декабря 2021 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi