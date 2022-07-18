Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,96% — до 106,2 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 5,15% — до 99,38 доллара.

14.17

Мировые цены на нефть днем повысились почти на 2%, инвесторы оценивают итоги переговоров между лидерами США и Саудовской Аравии, котировки продолжают поддерживаться также некоторым ослаблением доллара и склонностью к риску, которая наблюдается на мировых рынках.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,89%, до 103,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,3 доллара.

Рынки следят за новостями, касающимися поставок нефти на рынок. Так, власти США накануне высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели. При этом министры Саудовской Аравии настояли на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+, пишет агентство Блумберг.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,6%, до 107,42 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

Кроме того, мировые инвесторы более склонны к риску. Так, американские фондовые индексы выросли в пятницу в среднем на 2%, азиатские биржи показали в понедельник рост на 1-3%, европейские — поднимаются в пределах 1,5%. Вместе с этим дорожают медь, алюминий и никель — на 2,8%, 2,1% и 1,1% соответственно.

09.11

Мировые цены на нефть в понедельник выросли на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,66%, до 101,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 95 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 107,89 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся перспектив поставок нефти. Накануне власти США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели.

В то же время новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих. Бенгдара в пятницу вечером объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Сообщения о перспективах возможного поступления на рынок дополнительной нефти поступают на фоне по-прежнему дефицитного рынка.