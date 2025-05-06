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Цены на нефть выросли на 2%

Цены на нефть выросли на 2% Мировые цены на нефть во вторник днем увеличились на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее.
Энергетика
6 мая 2025 г. 16:10
Цены на нефть выросли на 2%

Мировые цены на нефть во вторник днем увеличились на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,04% относительно предыдущего закрытия, до $61,46 за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до $58,33.

Стоимость Brent снижалась в понедельник и всю предыдущую неделю, за эти шесть торговых сессий стоимость опустилась почти на 10%. Цена WTI также снизилась в понедельник, а с учетом динамики прошлой недели суммарно стоимость уменьшилась за этот период на 9,3%.

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