Мировые цены на нефть выросли более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю ростом более чем на 1,5%.

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю ростом более чем на 1,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 84,31 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 77,8 доллара.

По итогам недели цена нефти марки Brent может показать рост на 1,64%, а марки WTI - на 1,86%.

Одним из главных факторов для котировок на этой неделе стал рост спроса со стороны Китая после упразднения коронавирусных ограничений.