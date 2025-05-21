Мировые цены на нефть выросли более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть выросли в среду утром более чем на 1,5% на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть выросли в среду утром более чем на 1,5% на опасениях вокруг геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличились на 1,59%, до $66,42 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до $63,09.

Инвесторы оценивают геополитические новости, которые могут оказать впоследствии влияние на поставки сырьевых товаров, в том числе нефти. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.

Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 мая выросли на 2,499 млн баррелей.

Тем не менее официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране управление энергетической информации минэнерго США сообщит позже в среду. Ожидается, что за неделю по 16 мая показатель сократился на 1,9 млн баррелей – до 439,9 млн.