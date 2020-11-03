Мировые цены на нефть возобновили рост, Brent снова стала дороже $40

Цены растут более чем на 3%, следом за активным ростом на мировых фондовых рынках

Мировые цены на нефть во вторник днем растут более чем на 3%, нефть марки Brent снова дороже 40 долларов США за баррель, следом за активным ростом на мировых фондовых рынках.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,21% — до 40,22 доллара США за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,4% — до 38,06 доллара США за баррель.

Во вторник нефтяные трейдеры воодушевились оптимизмом на мировых фондовых рынках и перешли к активным покупкам. Так, биржи Европы демонстрируют рост в среднем на 2%, также отмечается позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. Ралли рисковых активов ускорилось в ожидании первых результатов выборов президента США. Соперники — кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и представитель демократов Джо Байден.

Поддержку стоимости нефти также оказывает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара снижается на 0,52%.

Поддержку ценам также оказали новости вокруг добычи нефти странами ОПЕК+. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник обсудил с главами нефтяных компаний страны отсрочку смягчения соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ до конца первого квартала. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

"Все взгляды сегодня и завтра будут прикованы к выборам в США. Для рынка определенно было бы облегчение, если бы ему не пришлось беспокоиться о дополнительных 1,9 миллиона баррелей в день, которые поступят на рынок в начале января", — сказал агентству сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп (Bjarne Schieldrop) о возможности ОПЕК+ отложить увеличение добычи.