О нас
Report Georgia

Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара

Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти
Энергетика
24 июля 2020 г. 10:04
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 43,46 доллара США за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% - до 41,13 доллара США за баррель.

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума - 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Оперативный штаб выступил с обращением
Оперативный штаб выступил с обращением
17 июля 2020 г. 23:10
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
21 июля 2020 г. 21:14
396x350

Последние новости

10:23
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства В регионе
10:09
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.07.2020) Финансы
10:08
Армяне нарушили режим прекращения огня 45 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
10:07
Посол США вызван в МИД Азербайджана Внутренняя политика
10:04
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара Энергетика
09:54
Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана Футбол
09:45
Юбилейная сессия Генассамблеи ООН из-за пандемии пройдет в необычном формате Внешняя политика
09:22
На Техас надвигается шторм "Ханна" Другие страны
08:55
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду Другие страны
08:44
Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию Здравоохранение
08:27
В Лерике свекор убил зятя и сжег его тело Происшествия
08:23
Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях Другие страны
07:42
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом Другие страны
07:15
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19 Другие страны
07:12
Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке Другие страны
Вся новостная лента