Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 43,46 доллара США за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,15% - до 41,13 доллара США за баррель.

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума - 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.