Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста до более чем 1%.

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста до более чем 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскочили на 1,27%, до 83,91 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 77,6 доллара. Утром нефть тоже дорожала, но меньшими темпами.

"Сильный доллар и пессимизм по отношению к спросу останутся сильными сдерживающими факторами для цен до конца года", — цитирует агентство Bloomberg аналитиков Goldman Sachs.

Однако, как отметили эксперты, в более долгосрочном плане ситуация может измениться — отсутствие инвестиций и низкий уровень мощностей и запасов сырья усиливается, и это должно вызвать рост цен на нефть.

09.06

Мировые котировки нефти во вторник утром выросли после падения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,72%, до 83,46 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 77,23 доллара.

В понедельник котировки нефти заметно упали: Brent подешевел на 4%, примерно с 86 долларов, а WTI — на 3,6%, с 79,5 доллара. При этом цена Brent опустилась ниже 83 долларов впервые с 11 января. Падение котировок было связано с опасениями по поводу рецессии в мире и последовавшей волатильностью рынков с уходом трейдеров от риска, отмечали эксперты.

Рынки также обратили внимание на заявление министра нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббара. Так, он заявил в интервью на телевидении, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией вокруг нефтяных цен, желая сохранить баланс на рынках, и не хотят резкого роста или падения котировок, пишет агентство Reuters.

Поддерживает удорожание нефти во вторник и курс доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 113,68 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.