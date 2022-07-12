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Мировые цены на нефть ускорили снижение по ряду причин

Мировые цены на нефть ускорили снижение по ряду причин Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на беспокойстве за перспективы спроса в Китае и укреплении курса доллара США.
Энергетика
12 июля 2022 г. 15:37

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на беспокойстве за перспективы спроса в Китае и укреплении курса доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,89%, до 102,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 4,11%, до 99,81 доллара.

Нефтяные котировки продолжают оставаться в минусе из-за опасений за спрос в Китае. В стране наблюдается рост числа заразившихся, в связи с чем ужесточаются карантинные меры. Более жесткий локдаун сдерживает экономическую активность в стране.

Дополнительное давление на стоимость сырья оказывает продолжающееся ралли доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) впервые с 2002 года торгуется выше 108 пунктов.

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