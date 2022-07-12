Мировые цены на нефть ускорили снижение по ряду причин

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на беспокойстве за перспективы спроса в Китае и укреплении курса доллара США.

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили снижение на беспокойстве за перспективы спроса в Китае и укреплении курса доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,89%, до 102,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 4,11%, до 99,81 доллара.

Нефтяные котировки продолжают оставаться в минусе из-за опасений за спрос в Китае. В стране наблюдается рост числа заразившихся, в связи с чем ужесточаются карантинные меры. Более жесткий локдаун сдерживает экономическую активность в стране.

Дополнительное давление на стоимость сырья оказывает продолжающееся ралли доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) впервые с 2002 года торгуется выше 108 пунктов.