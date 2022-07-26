Мировые цены на нефть ускорили рост почти на 2%

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост почти до 2%, инвесторы оценивают перспективы увеличения спроса на это сырье в случае дальнейшего удорожания газа.

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост почти до 2%, инвесторы оценивают перспективы увеличения спроса на это сырье в случае дальнейшего удорожания газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до 102,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 98,5 доллара.

Аналитики считают, что опасения по поводу поставок российского газа в Европу оказывают побочное влияние на цены на нефть, поскольку потенциальное сокращение поставок газа в Европу, вероятно, приведет к увеличению спроса на нефть и другие сопутствующие виды топлива.

09.04

Мировые цены на нефть во вторник утром активно выросли из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,28%, до 101,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 97,94 доллара.

Нефтяной рынок в последнее время демонстрирует сильную волатильность, поскольку инвесторы пытаются оценить перспективы спроса и предложения. С одной стороны, потенциальное замедление глобальной экономики может привести к сокращению потребления сырья, с другой — по-прежнему сохраняется дефицит предложения, который удерживает цены на текущих уровнях.