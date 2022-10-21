Мировые цены на нефть умеренно выросли в условиях ограниченного предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько выросли в условиях ограниченного предложения, при этом потенциал этого роста в условиях ожиданий глобальной экономической рецессии невелик.

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько выросли в условиях ограниченного предложения, при этом потенциал этого роста в условиях ожиданий глобальной экономической рецессии невелик.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63%, до 92,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 85,09 доллара.

Нефтяные котировки поднялись в ходе торгов, в то время как инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Основное внимание трейдеров сосредоточено вокруг рисков глобальной рецессии, что будет негативно для спроса на нефть.

Позднее в пятницу также буду опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 октября их число выросло на восемь - до 610 агрегатов.