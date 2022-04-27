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Мировые цены на нефть умеренно выросли на ожидаемом сокращении поставок

Мировые цены на нефть умеренно выросли на ожидаемом сокращении поставок Мировые цены на нефть в среду утром повысились, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 09:50
Мировые цены на нефть умеренно выросли на ожидаемом сокращении поставок

Мировые цены на нефть в среду утром повысились, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34%, до 104,97 долларов США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 101,85 долларов.

Прогнозы по сокращению поставок вызваны новостями о прекращении экспорта газа из России в отдельные страны Европы: Болгарию и Польшу из-за отказа платить рублями.

По мнению аналитиков, цены на нефть "получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС".

"И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту", — считают они.

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Версия на английском языке Global oil prices rise amid expected supply cuts

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