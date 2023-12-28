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Мировые цены на нефть стабилизировались

Мировые цены на нефть стабилизировались Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.
Энергетика
28 декабря 2023 г. 11:08
Мировые цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Как передает Report, об сообщает "Интерфакс".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы Министерством энергетики США в четверг вечером. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,61 долларов за баррель, что на 0,04 доллара (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,09 доллара (0,12%), до 74,02 доллара за баррель.

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Версия на английском языке Global oil prices stabilize

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