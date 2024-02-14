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Мировые цены на нефть стабилизировались в среду

Мировые цены на нефть стабилизировались в среду Цены на нефть стабилизировались в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры в ожидании еженедельных данных Минэнергетики США о запасах энергоносителей в стране.
Энергетика
14 февраля 2024 г. 10:07
Мировые цены на нефть стабилизировались в среду

Цены на нефть стабилизировались в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры в ожидании еженедельных данных Минэнергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,68 доллара за баррель. Это на 0,09 доллара (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подорожали на 0,77 доллара (0,9%), до 82,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,04 доллара (0,05%), до 77,83 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,95 доллара (1,2%), до 77,87 доллара за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США Минэнерго опубликует позднее сегодня.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

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Версия на английском языке Global oil prices stable

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