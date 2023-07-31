Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, при этом котировки могут завершить июль ростом более чем на 10% за счет увеличения спроса и сокращения предложения. Это может стать максимальным результатом для этого вида сырья более чем за год.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, при этом котировки могут завершить июль ростом более чем на 10% за счет увеличения спроса и сокращения предложения. Это может стать максимальным результатом для этого вида сырья более чем за год.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 83,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 80,2 доллара.

При этом за весь месяц нефть Brent может подорожать на 12%, что станет самым сильным ростом с мая 2022 года, а нефть WTI - почти на 13,5%, последний раз такой рост наблюдался в январе 2022 года.

Июль может также стать вторым месяцем роста нефтяных котировок подряд, и таким образом с начала лета рост стоимости нефти может составить 15,5% и 17,7% соответственно.