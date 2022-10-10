Мировые цены на нефть снизились после роста на прошлой неделе

Цены на нефть упали после 5-дневного роста. Рынки опасаются глобальной рецессии.

Цены на нефть упали после 5-дневного роста. Рынки опасаются глобальной рецессии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на декабрь упали на 1,1% до 97,07 долларов за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре подешевела н 1,1% до 91,84 долларов за баррель.

Замедление экономики Китая, второго по величине потребителя нефти в мире после США, усиливает опасения по поводу возможной глобальной рецессии, вызванной повышением процентных ставок центральными банками для борьбы с высокими темпами инфляции.

"Нефть… страдает от тройного удара: экономической слабости Китая, ужесточения денежно-кредитной политики США и решение администрации Байдена о распечатывании стратегических нефтяных резервов", - сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

По его словам, использование нефтяных резервов США является ответом на решение ОПЕК+ о снижении целевого показателя добычи на 2 млн баррелей в сутки. Вместе с тем, несмотря на обещанное сокращение добычи на недавнем заседании ОПЕК+, государственная нефтяная компания Saudi Aramco сообщила по крайней мере пяти клиентам из Северной Азии, что они получат полные контрактные объемы сырой нефти в ноябре.