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Мировые цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Мировые цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне Котировки нефти снизились в начале сегодняшних торгов после резкого подъема днем ране.
Энергетика
13 августа 2024 г. 09:37
Мировые цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Котировки нефти снизились в начале сегодняшних торгов после резкого подъема днем ране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,48 доллара (0,58%), до 81,82 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,39 доллара (0,49%), до 79,67 доллара за баррель.

Накануне нефть марки Brent обновила максимум с 25 июля, а WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

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Версия на английском языке Global oil prices fall

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