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Мировые цены на нефть снизились после прогнозов по динамике ВВП Китая

Мировые цены на нефть снизились после прогнозов по динамике ВВП Китая Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились.
Энергетика
6 марта 2023 г. 09:05
Мировые цены на нефть снизились после прогнозов по динамике ВВП Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обратили внимание на прогнозы по ВВП Китая на текущий год, которые оказались слабее ожиданий.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,84% - до 85,11 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,89%, до 78,97 доллара.

Власти Китая в воскресенье оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. При этом за 2022 год ВВП вырос на 3% при прогнозе в 5,5%. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, поэтому экономические прогнозы влияют на перспективы спроса.

Другим важным фактором для рынков остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. На этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл выступит в парламенте. Рынки рассчитывают услышать подсказки по планам регулятора относительно ключевой ставки.

Аналитики полагают, что ФРС продолжит цикл повышения ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Ужесточение монетарной политики усиливает риски рецессии, что может ударить по спросу на нефть. Также повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что сдерживает спрос на сырьевые товары.

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Версия на английском языке World oil prices fall after forecasts on China's 2023 GDP

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