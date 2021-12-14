Мировые цены на нефть снизились после обнародования планов Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо.

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4% — до 74,09 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 70,73 доллара.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в понедельник заявил, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в добычу.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать доклад ОПЕК. Организация вновь не стала менять прогнозы по добыче нефти вне картеля на 2021-2022 годы. Вместе с тем прогноз по добыче нефти в США на этот период несколько повышен.