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Мировые цены на нефть снизились после обнародования планов Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть снизились после обнародования планов Саудовской Аравии Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо.
Энергетика
14 декабря 2021 г. 09:14
Мировые цены на нефть снизились после обнародования планов Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4% — до 74,09 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 70,73 доллара.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в понедельник заявил, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в добычу.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать доклад ОПЕК. Организация вновь не стала менять прогнозы по добыче нефти вне картеля на 2021-2022 годы. Вместе с тем прогноз по добыче нефти в США на этот период несколько повышен.

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Версия на английском языке Global oil prices fall after Saudi Arabia's unveils plans

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