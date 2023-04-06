Мировые цены на нефть снизились на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть незначительно снизились.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Негативная экономическая статистика усилила опасения за спрос, несмотря на данные о снижении запасов сырья в США.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54% - до 84,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 80,07 доллара.
Трейдеры обратили внимание на статистику из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%, оказавшись ниже ожидаемых 54,5%.
Вместе с этим рынки оценивают и еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США. Показатель за неделю по 31 марта снизился больше прогноза - на 3,7 млн баррелей. Ожидалось сокращение только на 2,3 млн. Запасы дистиллятов и бензина также уменьшились сильнее ожиданий. Добыча нефти сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 млн баррелей в день.
С начала недели котировки нефти при этом показывают рост примерно на 5,4%. В начале недели цены подскочили после решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.